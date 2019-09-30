Apagón en Tenerife: Qué pueden reclamar los afectados
FACUA recuerda a los damnificados que tienen derecho a reclamar un descuento en la factura e indemnizaciones por las posibles averías sufridas en electrodomésticos y comidas que quedasen en mal estado.
FACUA.org
España-30/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los afectados por el apagón generalizado de nueve horas en Tenerife que tienen derecho a reclamar un descuento en la factura proporcional al tiempo que han estado sin luz en sus hogares y negocios e indemnizaciones por las averías causa