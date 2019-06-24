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Apple cambiará las baterías de los MacBook Pro afectados por riesgo de sobrecalientamiento

Las unidades con ese fallo de seguridad se vendieron entre septiembre de 2015 y febrero de 2017.

FACUA.org / Europa Press
España-24/06/2019
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Apple ha anunciado la retirada voluntaria de un número limitado de unidades del MacBook Pro de 15 pulgadas de generaciones anteriores que «contienen una batería que puede sobrecalentarse y representar un riesgo para la seguridad».

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