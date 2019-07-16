Arbitraje de consumo, cómo resolver los conflictos con las empresas sin acudir a los tribunales
FACUA Sevilla contesta a las dudas sobre en qué consiste este sistema, qué problemas puedes resolver usándolo o cómo funciona.
FACUA.org
Sevilla-16/07/2019
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Cuando se produce una disputa por temas de consumo entre una empresa y un usuario existen varias vías para solucionarlo. Una de ellas es el arbitraje de consumo. FACUA Sevilla resuelve las dudas acerca de qué es, en qué consiste y cómo se puede ejercitar este tipo de r