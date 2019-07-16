Nuestras acciones

Arbitraje de consumo, cómo resolver los conflictos con las empresas sin acudir a los tribunales

FACUA Sevilla contesta a las dudas sobre en qué consiste este sistema, qué problemas puedes resolver usándolo o cómo funciona.

FACUA.org
Sevilla-16/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Cuando se produce una disputa por temas de consumo entre una empresa y un usuario existen varias vías para solucionarlo. Una de ellas es el arbitraje de consumo. FACUA Sevilla resuelve las dudas acerca de qué es, en qué consiste y cómo se puede ejercitar este tipo de r

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos