Así se 'defiende' el gimnasio de la publicidad machista: "paga igual una gorda que una que esté buena"
El gerente de Hammer Fitness asegura que en lugar retirar el anuncio donde muestran a una mujer entrando en ropa interior, emprenderán acciones judiciales contra FACUA.
FACUA.org
Sevilla-27/04/2018
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«Paga igual una que esté gorda que una que esté buena». Es uno de los argumentos con los que el gerente del gimnasio de Sevilla Hammer Fitness, Miguel Ángel Martín, se defiende de las denuncias