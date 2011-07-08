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Aumentan en más de un 20% las quejas sobre aerolíneas durante el último mes en Estados Unidos

Los viajeros presentaron 1.062 quejas sobre las aerolíneas en mayo, lo que supone un 20,8% respecto al mes anterior y un 33% desde mayo del pasado año.

FACUA.org
América-08/07/2011
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La Oficina de Estadísticas del Departamento de Transportes de los Estados Unidos ha publicado un informe final sobre quejas de los clientes de aerolíneas durante el mes de mayo, informa la web The Consumerist.

American Airlines fue el blanco de la mayoría de l

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