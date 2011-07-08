Aumentan en más de un 20% las quejas sobre aerolíneas durante el último mes en Estados Unidos
Los viajeros presentaron 1.062 quejas sobre las aerolíneas en mayo, lo que supone un 20,8% respecto al mes anterior y un 33% desde mayo del pasado año.
FACUA.org
América-08/07/2011
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