Aumentan los embargos de viviendas habituales un 13,5% según los datos del INE
Entre julio y septiembre se han iniciado 23.240 procesos de embargo, de los que más de 6.700 corresponden al primer inmueble.
FACUA.org / Agencias
España-22/12/2014
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Las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 10,5% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2013, hasta 23.240, de las que 6.787 fueron sobre viviendas habituales, un 13,5% más, según los datos del Instituto Nacional de Estadí