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Auna desbanca a Telefónica situándose como el operador de telefonía fija más denunciado por los usuarios en FACUA

El balance anual de consultas y reclamaciones de la Federación pone de manifiesto los diez principales problemas que sufren los usuarios de la telefonía fija.

FACUA.org
España-23/02/2005
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Auna ha desbancado a Telefónica de España situándose como el operador de telefonía fija más denunciado por los usuarios en la Federación de Consumidores en Acción (FACUA).

Así lo pone de manifiesto el balance de las consultas y recla

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