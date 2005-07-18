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Auna factura a un usuario más de 400 euros por darlo de baja en un servicio de ADSL que no había solicitado

FACUA reclama a la compañía que devuelva todo el dinero cobrado irregularmente al afectado y anule la factura en la que penaliza la baja.

FACUA.org
España-18/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una denuncia contra Auna tras facturar 407,16 euros (351 euros más IVA) a un usuario por darlo de baja en un servicio de acceso a Internet que no había solicitado.

J.G.C., socio de FACUA Sevilla, com

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