Autorizados los dos primeros trasplantes de cara en España, que se realizarán en Valencia y Sevilla
Trinidad Jiménez lo considera "un paso importantísimo" en España en una técnica que sólo se han realizado siete veces en todo el mundo.
FACUA.org
España-25/06/2009
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La Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dió este jueves el visto bueno a los dos primeros trasplantes de cara que se realizarán en España, concretamente en los hospitales La Fe de Valencia y Virgen del Rocío de Sevil