Más noticias

Autorizados los dos primeros trasplantes de cara en España, que se realizarán en Valencia y Sevilla

Trinidad Jiménez lo considera "un paso importantísimo" en España en una técnica que sólo se han realizado siete veces en todo el mundo.

FACUA.org
España-25/06/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dió este jueves el visto bueno a los dos primeros trasplantes de cara que se realizarán en España, concretamente en los hospitales La Fe de Valencia y Virgen del Rocío de Sevil

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos