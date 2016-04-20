Nuestras accionesEl negocio de Luis Pineda fue expulsado hace años del registro estatal

Ayuntamientos españoles mantienen a Ausbanc en sus registros de asociaciones de consumidores

Fue expulsada hace años del estatal, pero sigue en los registros de distintos consistorios o lo presentan como "asociación de usuarios" en sus webs. Así ocurre en Sevilla, Málaga, Valencia, Salamanca y Madrid.

FACUA.org
España-20/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta la irresponsabilidad de los ayuntamientos que mantienen al negocio Ausbanc en sus registros municipales de organización de consumidores o lo siguen presentando en sus páginas web como si se tratase de una «asociación de usuarios

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