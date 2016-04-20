Ayuntamientos españoles mantienen a Ausbanc en sus registros de asociaciones de consumidores
Fue expulsada hace años del estatal, pero sigue en los registros de distintos consistorios o lo presentan como "asociación de usuarios" en sus webs. Así ocurre en Sevilla, Málaga, Valencia, Salamanca y Madrid.
FACUA.org
España-20/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Luis Pineda Salido, durante su detención el pasado viernes por agentes de la UDEF. | Imagen: EFE.
FACUA-Consumidores en Acción lamenta la irresponsabilidad de los ayuntamientos que mantienen al negocio Ausbanc en sus registros municipales de organización de consumidores o lo siguen presentando en sus páginas web como si se tratase de una «asociación de usuarios