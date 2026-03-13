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Banca, energía y transportes, los sectores más denunciados por los consumidores en FACUA en 2025

La asociación recibió 48.867 consultas y reclamaciones durante el pasado ejercicio. La asociación critica la inacción ante los fraudes masivos por parte de las autoridades de protección al consumidor.

FACUA.org
España-13/03/2026

El sector de la banca se situó un año más a la cabeza de las denuncias de los consumidores en FACUA-Consumidores en Acción, seguido por el de la energía y los transportes. Así lo pone de manifiesto su informe ¿Qué denuncian los consumidores?, que el secretario general de la asociac

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