Banca, energía y transportes, los sectores más denunciados por los consumidores en FACUA en 2025
La asociación recibió 48.867 consultas y reclamaciones durante el pasado ejercicio. La asociación critica la inacción ante los fraudes masivos por parte de las autoridades de protección al consumidor.
FACUA.org
España-13/03/2026
El sector de la banca se situó un año más a la cabeza de las denuncias de los consumidores en FACUA-Consumidores en Acción, seguido por el de la energía y los transportes. Así lo pone de manifiesto su informe ¿Qué denuncian los consumidores?, que el secretario general de la asociac