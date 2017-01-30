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Bankia habilitará el 3 de febrero el procedimiento para reclamar el dinero de la cláusula suelo

FACUA recuerda que los usuarios también tienen derecho a exigir la devolución de los gastos de formalización de sus hipotecas. Si sólo se reembolsa el dinero de la cláusula suelo, acudirá a los tribunales

FACUA.org
España-30/01/2017
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Bankia ha anunciado que a partir del viernes 3 de febrero abrirá un procedimiento en sus oficinas para que los consumidores que hayan tenido un préstamo hipotecario con cláusula suelo reclamen el reembolso de las cantidades abonadas por su aplicación más los int

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