Bankia tendrá que devolver 178.000 euros de unas preferentes vendidas a una anciana en Cantabria
La afectada, que falleció antes de que se resolviera el recurso en la Audiencia Provincial de Cantabria, era ama de casa y tenía una enferemdad mental y una ceguera casi plena en ambos ojos.
FACUA.org
España-12/11/2015
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La Audiencia Provincial de Cantabria considera probado que Bankia cometió un “error sustancial en el consentimiento” de la afectada a la que vendió preferentes a quien ahora tendrá que devolver 178.000 euros. | Imagen: flickr.com/boarderland (CC BY-NC-ND 2.0)
La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado una sentencia que condena a Bankia a devolver 178.000 euros al heredero de una anciana, atendida en la Unidad de Salud Mental desde el año 2005 por padecer un cuadro delirante y con una ceguera casi plena en ambos ojos, a la qu