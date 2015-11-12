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Bankia tendrá que devolver 178.000 euros de unas preferentes vendidas a una anciana en Cantabria

La afectada, que falleció antes de que se resolviera el recurso en la Audiencia Provincial de Cantabria, era ama de casa y tenía una enferemdad mental y una ceguera casi plena en ambos ojos.

FACUA.org
España-12/11/2015
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La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado una sentencia que condena a Bankia a devolver 178.000 euros al heredero de una anciana, atendida en la Unidad de Salud Mental desde el año 2005 por padecer un cuadro delirante y con una ceguera casi plena en ambos ojos, a la qu

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