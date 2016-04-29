Nuestras accionesLa entrada más cara cuesta un 148% más que la entrada más barata

Barcelona, Guadalajara y Madrid son las capitales con los cines más caros, según un estudio de FACUA

Acudir a las salas en sábados, domingos y festivos cuesta en España una media de 7,27 euros. La asociación pide al sector más ofertas para los usuarios frecuentes y una tarifa plana mensual.

FACUA.org
España-29/04/2016
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Barcelona, Guadalajara, Madrid, Oviedo y A Coruña son las cinco capitales de provincia más caras en España para ir al cine durante el fin de semana. Es una de las conclusiones del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre los precios de 142 cines en las

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