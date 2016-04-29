Barcelona, Guadalajara y Madrid son las capitales con los cines más caros, según un estudio de FACUA
Acudir a las salas en sábados, domingos y festivos cuesta en España una media de 7,27 euros. La asociación pide al sector más ofertas para los usuarios frecuentes y una tarifa plana mensual.
FACUA.org
España-29/04/2016
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FACUA vuelve a reclamar una tarifa plana a las distribuidoras cinematográficas y empresas de exhibición que permita una mayor afluencia continua a los cines. | Imagen: flickr.com/appleando (CC BY-NC-ND 2.0).
Barcelona, Guadalajara, Madrid, Oviedo y A Coruña son las cinco capitales de provincia más caras en España para ir al cine durante el fin de semana. Es una de las conclusiones del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre los precios de 142 cines en las