BBVA, Caja Rural y Unicaja, los bancos más denunciados por los usuarios en FACUA en el último año
La banca protagonizó más de 6 de cada 10 reclamaciones. La cláusula suelo fue el principal motivo, ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas, que se negaron a imponer multas contundentes.
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España-09/03/2018
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Imagen: FACUA/Lydia López.
BBVA, Caja Rural y Unicaja han sido los bancos más denunciados por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción en el último año. Así lo pone de manifiesto su balance ¿Qué denuncian los consumi