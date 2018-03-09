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BBVA, Caja Rural y Unicaja, los bancos más denunciados por los usuarios en FACUA en el último año

La banca protagonizó más de 6 de cada 10 reclamaciones. La cláusula suelo fue el principal motivo, ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas, que se negaron a imponer multas contundentes.

FACUA.org
España-09/03/2018
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BBVA, Caja Rural y Unicaja han sido los bancos más denunciados por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción en el último año. Así lo pone de manifiesto su balance ¿Qué denuncian los consumi

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