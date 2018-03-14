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BBVA, Endesa, Vodafone y Volkswagen, nominadas en la 9a edición de los premios a La Peor Empresa del Año

Los consumidores podrán comenzar a votar a partir de este jueves 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

FACUA.org
España-14/03/2018
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BBVA, Endesa, Vodafone y Volkswagen son las cuatro nominadas en la novena edición de los premios a La Peor Empresa del Año, que FACUA-Consumidores en Acción viene organizando desde 2010.

Los consumidores podrán votar a su favorita en la web F

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