Bernat Soria planea un cambio legislativo que permita el suicidio asistido en esta legislatura
Los ministerios de Sanidad y Consumo y Justicia estudian modificaciones en el Código Penal.
FACUA.org
España-07/09/2008
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El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha anunciado que el Gobierno prepara cambios normativos para garantizar que los enfermos terminales no sufran dolorosas e inútiles agonías y el inicio de una reflexión sobre la legalización del suicidio asistido, e