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BMW llama a revisión en España a 3.284 todoterrenos X5 por un defecto en el circuito de frenado

A nivel mundial, la firma colocará una abrazadera para sujetar un tubo de goma del freno delantero a 164.000 unidades. En julio de 2002, el fabricante llamó a revisión a 56.000 X5 para sustituir el pedal del freno.

FACUA.org
España-04/02/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) informa que el fabricante alemán BMW ha llamado a revisión a nivel mundial a 164.000 unidades del todoterreno X5 por un defecto en el circuito de frenado. Se trata de vehículos fabrica

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