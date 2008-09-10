Bosques Naturales, multada por la Comunidad de Madrid tras la denuncia de FACUA
La organización denunció a la empresa en noviembre de 2006 por irregularidades en su publicidad y contratos.
FACUA.org
España-10/09/2008
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Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción en noviembre de 2006, la Comunidad de Madrid ha multado a Bosques Naturales.
FACUA denunció a la empresa ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde tiene su sede social Bosques Nat