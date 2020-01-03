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Brasil multa con 1,6 millones de dólares a Facebook por la filtración de datos de usuarios

La autoridad de defensa del consumidor del país americano ha constatado que la red social traspasó la información de 443.000 abonados a la consultora política Cambridge Analytica.

FACUA.org
América-03/01/2020
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El Departamento de Protección del Consumidor (DPDC) dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil ha impuesto una sanción a Facebook de 6,6 millones de reales (unos 1,6 millones de dólares) por filtrar datos de 443.000 usuarios brasileños

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