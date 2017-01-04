Brico Depot indemnizará a un cliente con 25.000 euros tras acusarle de pagar con un billete de 500 falso
El establecimiento, ubicado en Vitoria, avisó a la Ertzaintza y el demandante acabó detenido por un presunto delito de estafa. Cinco días después se comprobó que la moneda que pretendía usar era legal.
FACUA.org
Euskadi-04/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La cadena de tiendas especializadas en bricolaje y construcción Brico Depot deberá indemnizar con 25.000 euros a un cliente que fue detenido durante varias horas, tras advertir uno de sus establecimientos a las fuerzas de seguridad de que el usuario estaba intentando ut