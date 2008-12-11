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British Airways y Qantas, multadas en Australia por pactar precios en recargos por combustible

La sanción asciende a unos 10 millones de euros por dicho comportamiento durante cuatro años.

FACUA.org
Internacional-11/12/2008
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El Tribunal Federal de Australia ha multado a Qantas a pagar una multa de 20 millones de dólares australianos (unos 10 millones de euros) por pactar precios de los recargos por combustible durante cuatro años, según informa hoy la prensa local.

Por su parte, la aerol&

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