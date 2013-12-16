Bruselas abre expediente a siete clubes españoles de fútbol por presuntas ayudas ilegales
Los casos son de distinta naturaleza y afectan al Athletic de Bilbao, Barcelona, Elche, Hércules, Real Madrid, Osasuna y Valencia.
FACUA.org
España-16/12/2013
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La Comisión Europea abrirá este miércoles 18 de diciembre un expediente sancionador a siete clubes de fútbol españoles -Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche- por presuntas ayudas ilegales, según ha anu