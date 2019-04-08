Bruselas acusa a BMW, Daimler y Volkswagen de frenar el desarrollo de tecnologías para reducir emisiones
Se enfrentan a multas que podrían ascender hasta al 10% de sus ingresos globales.
Europa Press
Europa-08/04/2019
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La Comisión Europea ha acusado este viernes a las firmas automovilísticas alemanas BMW, Daimler y Volkswagen de llegar a pactos para restringir la competencia en el desarrollo de tecnologías de reducción de emisiones de vehículos de pasajeros tanto de gasolina c