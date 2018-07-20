Bruselas amplía los cargos contra Qualcomm en su investigación por precios abusivos
La Comisión Europea acusó en 2015 a la compañía de vender chips UMTs a un precio inferior a su coste de producción para expulsar del mercado a Icera, una de sus competidoras.
Europa Press
Europa-20/07/2018
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La Comisión Europea ha enviado a la compañía Qualcomm un nuevo pliego de cargos en el marco de la investigación que mantiene abierta para determinar si la firma desarrolló entre 2009 y 2011 una política de precios abusivos contraria