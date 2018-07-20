Más noticias

Bruselas amplía los cargos contra Qualcomm en su investigación por precios abusivos

La Comisión Europea acusó en 2015 a la compañía de vender chips UMTs a un precio inferior a su coste de producción para expulsar del mercado a Icera, una de sus competidoras.

Europa Press
Europa-20/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea ha enviado a la compañía Qualcomm un nuevo pliego de cargos en el marco de la investigación que mantiene abierta para determinar si la firma desarrolló entre 2009 y 2011 una política de precios abusivos contraria

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos