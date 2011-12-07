Bruselas investiga a Apple por un posible pacto de precios en la venta de libros electrónicos
Las editoriales implicadas son la francesa Hachette Livre, las norteamericanas Harper Collins y Simon & Schuster, la británica Penguin y la alemana Holzbrinck .
FACUA.org
Europa-07/12/2011
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La Comisión Europea ha lanzado este martes una investigación formal para determinar si el gigante informático estadounidense Apple y cinco editoriales internacionales han alcanzado un acuerdo ilegal para limitar la competencia en la venta de libros electrónicos y mante