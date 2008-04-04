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Bruselas investiga si las comisiones que cobra Visa por las compras transfronterizas son ilegales

Podrían vulnerar las reglas del Tratado que prohíben las prácticas comerciales restrictivas, como fijar los precios

FACUA.org
Europa-04/04/2008
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La Comisión Europea ha lanzado una investigación sobre el sistema de tasas de intercambio multilateral (TIM) que Visa Europe Limited aplica a las compras transfronterizas realizadas con tarjetas de crédito o débito. Bruselas considera que estas comisiones podría

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