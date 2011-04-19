Bruselas investiga si los proveedores de Internet bloquean indebidamente la velocidad de servicios de llamadas por Internet
El Ejecutivo comunitario quiere examinar también si la velocidad de las conexiones que ofrecen los proveedores se corresponde con lo contratado.
FACUA.org
Europa-19/04/2011
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La Comisión Europea ha lanzado este martes una investigación, en la que participarán los reguladores de telecomunicaciones de todos los Estados miembros, para verificar si los operadores bloquean o reducen indebidamente la velocidad de servicios de llamadas por Internet como