Bruselas lleva a España al TUE por no aplicar las normas sobre contadores de calefacción y agua caliente
Su trasposición conllevaría un ahorro de más de 200 euros al año para las familias españolas, unido a la reducción de CO2 y tendría que haberse realizado como muy tarde en 2014.
Europa Press
España-08/03/2019
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