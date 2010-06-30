Bruselas multa a fabricantes de acero españoles por pactar precios con otros grupos siderúrgicos europeos
Las españolas Proderac, GlobalSteelWire y Tycsa y Emesa, Galycas y Arcelor Mittal España deberán pagar cerca de 95 millones de euros por participar en este cartel.
FACUA.org
Europa-30/06/2010
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La Comisión Europea impuso este miércoles una multa de 518 millones de euros a 17 grupos fabricantes de acero para pretensado por pactar los precios de sus productos entre 1984 y 2002 en toda la Unión Europea, salvo Reino Unido, Grecia e Irlanda.
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