Bruselas obliga a Amazon a devolver 250 millones por ayudas fiscales ilegales en Luxemburgo
El Ejecutivo comunitario determina, tras una investigación en profundidad iniciada en 2014, que la empresa pagó menos impuestos en este país "sin una justificación válida".
Europa Press
Internacional-04/10/2017
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La Comisión Europea ha reclamado a la multinacional estadounidense Amazon que devuelva 250 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Luxemburgo, al determinar tras una investigación en profundidad iniciada en 2014 que constituyeron ayudas púb