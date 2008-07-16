Bruselas prohíbe que entidades como la SGAE limiten a los autores la gestión de sus derechos en otros Estados miembros
La práctica atenta contra las leyes comunitarias de competencia.
FACUA.org
España-16/07/2008
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Bruselas ha prohibido hoy a veinticuatro sociedades europeas de gestión de derechos de autor, entre ellas la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que impongan limitaciones a los creadores para gestionar sus derechos en otros países miembros.
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