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Bruselas reforzará los controles para evitar la especulación en el precio de los alimentos

Se busca aumentar la transparencia dentro de la cadena de abastecimiento alimentario.

FACUA.org
Europa-29/10/2009
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La Comisión Europea estableció este miércoles una serie de medidas para reforzar la vigilancia sobre el precio de los alimentos y las materias primas con el fin de evitar la especulación.

El hecho de que lo que paga el consumidor final por los alimentos siga si

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