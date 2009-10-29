Bruselas reforzará los controles para evitar la especulación en el precio de los alimentos
Se busca aumentar la transparencia dentro de la cadena de abastecimiento alimentario.
FACUA.org
Europa-29/10/2009
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La Comisión Europea estableció este miércoles una serie de medidas para reforzar la vigilancia sobre el precio de los alimentos y las materias primas con el fin de evitar la especulación.
El hecho de que lo que paga el consumidor final por los alimentos siga si