Bruselas sopesa reducir el tiempo de conservación de los datos de las telecomunicaciones
Los operadores están obligados a retenerlos para investigaciones sobre terrorismo u otros delitos graves, con el fin de garantizar una mejor protección del derecho a la intimidad.
FACUA.org
Europa-19/04/2011
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La Comisión Europea sopesa reducir el tiempo de conservación de los datos de las telecomunicaciones, que los operadores están obligados a retener para investigaciones sobre terrorismo u otros delitos graves, con el fin de garantizar una mejor protección del derecho a