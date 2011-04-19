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Bruselas sopesa reducir el tiempo de conservación de los datos de las telecomunicaciones

Los operadores están obligados a retenerlos para investigaciones sobre terrorismo u otros delitos graves, con el fin de garantizar una mejor protección del derecho a la intimidad.

FACUA.org
Europa-19/04/2011
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La Comisión Europea sopesa reducir el tiempo de conservación de los datos de las telecomunicaciones, que los operadores están obligados a retener para investigaciones sobre terrorismo u otros delitos graves, con el fin de garantizar una mejor protección del derecho a

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