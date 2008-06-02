Burger King cede y firma un acuerdo con los jornaleros latinoamericanos del sur de Florida
La asociación mexicana El Poder del Consumidor había exigido a la cadena que suscribiera el convenio que los trabajadores habían firmado con otras multinacionales.
FACUA.org
América-02/06/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Después de una fuerte batalla, jornaleros agrícolas que cosechan tomates en el sur de Florida, la mayor parte de ellos de origen mexicano, logran que Burger King firme un acuerdo que incrementa significativamente su salario y mejora sus condiciones de vida.
Hay que recordar