Cada europeo tira al año 179 kilos de restos de alimentos
Las cifras aumentarán en un 40% hasta las 126 millones de toneladas anuales a la altura de 2020, según cálculos de la Comisión Europea.
FACUA.org
Europa-16/09/2011
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Cada europeo tira unos 179 kilogramos de restos de alimentos al año, ya sean crudos o cocinados, sin contar con los descartes de pescado y demás desechos agrícolas.
En total, Europa acumula casi 100 millones de toneladas de desechos, unas cifras que aumentarán e