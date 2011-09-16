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Cada europeo tira al año 179 kilos de restos de alimentos

Las cifras aumentarán en un 40% hasta las 126 millones de toneladas anuales a la altura de 2020, según cálculos de la Comisión Europea.

FACUA.org
Europa-16/09/2011
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Cada europeo tira unos 179 kilogramos de restos de alimentos al año, ya sean crudos o cocinados, sin contar con los descartes de pescado y demás desechos agrícolas.

En total, Europa acumula casi 100 millones de toneladas de desechos, unas cifras que aumentarán e

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