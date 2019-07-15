Caixabank devuelve a un usuario 1.200 euros que le cobró por reclamaciones de descubierto durante 13 años
FACUA Jaén reclamó que le abonara las cantidades ya que no se correspondían a un "servicio realmente prestado". En total, fueron más de 80 comisiones.
FACUA.org
Jaén-15/07/2019
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Tras la acción de FACUA-Consumidores en Acción, Caixabank ha devuelto 1.262 euros que cobró a un usuario durante trece años por más de ochenta comisiones indebidas relacionadas con «reclamación de impagados» de dos prést