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Caja Madrid prometía que el dinero en preferentes se recuperaba en 7 días

Es uno de los datos que se arrojan varios argumentarios distribuidos por la entidad a sus empleados con instrucciones para la venta de estas participaciones a sus clientes.

FACUA.org
España-11/10/2013
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Caja Madrid prometía a los potenciales compradores de preferentes en el año 2009 que podrían rescatar su inversión en un plazo máximo de siete días a precio de mercado.

Es uno de los datos que se arrojan varios argumentarios distribuidos por la ent

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