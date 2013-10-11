Caja Madrid prometía que el dinero en preferentes se recuperaba en 7 días
Es uno de los datos que se arrojan varios argumentarios distribuidos por la entidad a sus empleados con instrucciones para la venta de estas participaciones a sus clientes.
FACUA.org
España-11/10/2013
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Caja Madrid prometía a los potenciales compradores de preferentes en el año 2009 que podrían rescatar su inversión en un plazo máximo de siete días a precio de mercado.
Es uno de los datos que se arrojan varios argumentarios distribuidos por la ent