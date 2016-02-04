CajaSur manipuló datos de un desahucio para quedarse con el inmueble por la mitad de su valor
Inventó que no era la vivienda habitual de los usuarios para adjudicársela en subasta por menos dinero e hinchar en más de 27.000 euros la deuda reclamada.
FACUA.org
España-04/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
CajaSur manipuló datos de un desahucio para quedarse con el inmueble por la mitad de su valor. El banco inventó que no era la vivienda habitual de los usuarios para adjudicársela en subasta por menos dinero e hinchar en más de 27.000 euros la deuda que les reclamaba. E