Más noticiasAutomóviles

California lleva a los tribunales a seis compañías automovilísticas por la emisión de gases de efecto invernadero

Se trata de Ford, General Motors, Toyota, Chrysler, Honda y Nissan.

FACUA.org
América-20/09/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Gobierno de California ha presentado hoy la primera demanda contra seis compañías automovilísticas por las emisiones de los vehículos que fabrican.

La demanda presentada ante el tribunal del distrito es la primera en la que un estado considera a los fabrican

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos