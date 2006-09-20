California lleva a los tribunales a seis compañías automovilísticas por la emisión de gases de efecto invernadero
Se trata de Ford, General Motors, Toyota, Chrysler, Honda y Nissan.
FACUA.org
América-20/09/2006
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El Gobierno de California ha presentado hoy la primera demanda contra seis compañías automovilísticas por las emisiones de los vehículos que fabrican.
La demanda presentada ante el tribunal del distrito es la primera en la que un estado considera a los fabrican