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Cancelado el festival Territorios Sevilla: pueden reclamarse todos los gastos, incluido el transporte

La promotora, tras suspender los conciertos por falta de apoyo económico, dice que devolverá el dinero de las entradas. FACUA recomienda reclamar también transportes y alojamientos ya abonados.

FACUA.org
Sevilla-19/05/2016
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FACUA Sevilla aconseja a los usuarios afectados por la cancelación del festival de música Territorios, previsto para los próximos 20 y 21 de mayo, que reclamen el reembolso del importe de las entradas, además de los posibles gastos de transporte y alojamiento que hubie

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