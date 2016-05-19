Cancelado el festival Territorios Sevilla: pueden reclamarse todos los gastos, incluido el transporte
La promotora, tras suspender los conciertos por falta de apoyo económico, dice que devolverá el dinero de las entradas. FACUA recomienda reclamar también transportes y alojamientos ya abonados.
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Sevilla-19/05/2016
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La edición 2016 de Territorios iba a ser la 19ª consecutiva que se celebraba. | Imagen: www.territoriossevilla.com
FACUA Sevilla aconseja a los usuarios afectados por la cancelación del festival de música Territorios, previsto para los próximos 20 y 21 de mayo, que reclamen el reembolso del importe de las entradas, además de los posibles gastos de transporte y alojamiento que hubie