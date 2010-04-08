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Casi 100.000 embargos hipotecarios en 2009, un 59% más que el año anterior

Aragón, La Rioja, Canarias y Murcia, las provincias que más aumentaron con respecto a 2008.

FACUA.org
España-08/04/2010
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Las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 59%, con un total de 93.319 embargos ordenados por las juzgados españoles, frente a los 59.137 registrados en el ejercicio anterior, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, el crecimi

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