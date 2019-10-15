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Caso Magrudis: La jueza decide mantener en prisión a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez

La magistrada desestima así la petición de libertad solicitada por la defensa de ambos encausados. Tanto FACUA como la Fiscalía se opusieron a ella.

FACUA.org
España-15/10/2019
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La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha resuelto mantener en prisión provisional sin fianza al «administrador de hecho» del entramado fabricante de los productos La Mechá, José Antonio Marín Ponce, y a su hijo mayor

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