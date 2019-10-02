Caso Magrudis: Un hermano de José Antonio Marín Ponce administra otra cárnica sin Registro Sanitario
Se trata de Pedro Marín Ponce, una de las personas identificadas por la Guardia Civil como trabajador del negocio fabricante de los productos La Mechá. La empresa es Ibérico de Bellota Finca Santa Marta SL.
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España-02/10/2019
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