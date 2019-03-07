Castilla y León multará con hasta 90.000 euros a los falsos guías turísticos
El objetivo del nuevo Plan de Inspección Turística es acabar con el intrusismo en esta actividad. Las sanciones por infracciones leves llegan hasta los 900 euros y las graves van de los 901 a los 9.000 euros.
FACUA.org
Castilla y León-07/03/2019
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Las empresas o personas que ejerzan de guías turísticos en Castilla y León sin estar acreditados podrán recibir multas de hasta 90.000 euros. El nuevo Plan de Inspección Turística de esta comunidad autónoma contempla esta medida, con el objetivo de