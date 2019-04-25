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Castilla y León tarda casi 4 años en comunicar a FACUA una multa a un desguace que denunció la asociación

Almacenaba vehículos en terreno no impermeabilizado superando la superficie que tenía autorizada. La sanción de 901 euros, el mínimo que establece la ley, fue impuesta en 2015.

FACUA.org
Castilla y León-25/04/2019
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La Junta de Castilla y León ha tardado casi cuatro años en comunicar a FACUA Castilla y León que impuso la multa mínima, 901 euros, a un desguace que almacenaba vehículos en un terreno no impermeabilizado superando la superficie que tenía autorizado a ocu

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