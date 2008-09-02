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Cataluña prevé rebajar los peajes situados en la Región Metropolitana de Barcelona a los vehículos que transporten a más de un ocupante

La medida forma parte del Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona.

FACUA.org
Cataluña-02/09/2008
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Cataluña prevé aplicar un descuento en los peajes situados en la Región Metropolitana de Barcelona si en los vehículos viaja más de un ocupante, anunció hoy el conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Joaquim

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