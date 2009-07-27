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CE insta a reforzar los controles a la importación de determinados alimentos y piensos de origen no animal

Presenta una lista en la que se incluyen los productos que deberán ser objeto de mayor control.

FACUA.org
Europa-27/07/2009
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La Comisión Europea adoptó este viernes un reglamento en el que insta a los Estados miembros a reforzar los controles a la importación de determinados productos alimentarios y piensos de origen no animal con el objetivo de contrarrestar de manera «más eficaz» lo

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