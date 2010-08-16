Cerca de 40 personas se han visto afectadas por la cancelación de vuelos Mexicana de Aviación
La compañía ha suspendido desde este lunes su ruta diaria México-Madrid-México en el aeropuerto de Barajas
FACUA.org
Internacional-16/08/2010
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La compañía Mexicana de Aviación ha suspendido desde este lunes su ruta diaria México-Madrid-México en el aeropuerto de Madrid-Barajas, por «ciertos problemas», según ha informado el cónsul alterno de la embajada mejicana en España, <