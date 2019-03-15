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Cetelem devuelve casi 3.500 euros a un socio de FACUA Madrid afectado por el fraude de iDental

El afectado contrató un tratamiento vinculado a un crédito de financiación que quedó prácticamente sin realizar por el cierre de la clínica dental, pero se le siguió cobrando el préstamo.

FACUA.org
Madrid-15/03/2019
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FACUA Madrid ha conseguido que Cetelem devuelva 3.419,92 euros de un préstamo asociado a un tratamiento dental contratado con iDental que quedó prácticamente sin atender después del cierre de las clínicas.

Francisco M.A., vecino de Madrid, acudi&oa

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